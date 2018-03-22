Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейские нашли пропавшую в Хабаровском крае многодетную семью

Происшествия
22 марта, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Семья переехала в другой город

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Многодетная семья, пропавшая месяц назад в одном из сел Хабаровского края, нашлась в другом городе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре установили местонахождение многодетной семьи из села Мариинский Рейд Ульчского района Хабаровского края, объявленной в розыск в феврале текущего года. Как выяснилось, семья переехала в город Юность. В настоящее время угрозы жизни и здоровью членов семьи, в том числе несовершеннолетних, нет", - сказала Волк.

По ее словам, полицейские устанавливают причины и обстоятельства, побудившие членов семьи покинуть свое постоянное место жительства.

Ранее сообщалось, что Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю начало проверку после пропажи семьи с четырьмя детьми.

Их искали по всему региону. Как сообщили ТАСС в администрации поселения Мариинское, в состав которого входит село Мариинский Рейд, взрослые члены семьи нигде не работали, жили на пособия пожилого мужчины-инвалида и на детские пособия. Кроме того, по данным администрации, за семьей отмечались случаи жестокого обращения с детьми.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
На индексацию социальных пенсий с первого апреля направят 10 млрд рублей
4
Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков
5
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
6
Союз журналистов недоумевает в связи с решением комиссии Госдумы по этике по делу Слуцкого
7
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов