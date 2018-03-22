Полицейские нашли пропавшую в Хабаровском крае многодетную семью

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Многодетная семья, пропавшая месяц назад в одном из сел Хабаровского края, нашлась в другом городе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре установили местонахождение многодетной семьи из села Мариинский Рейд Ульчского района Хабаровского края, объявленной в розыск в феврале текущего года. Как выяснилось, семья переехала в город Юность. В настоящее время угрозы жизни и здоровью членов семьи, в том числе несовершеннолетних, нет", - сказала Волк.

По ее словам, полицейские устанавливают причины и обстоятельства, побудившие членов семьи покинуть свое постоянное место жительства.

Ранее сообщалось, что Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю начало проверку после пропажи семьи с четырьмя детьми.

Их искали по всему региону. Как сообщили ТАСС в администрации поселения Мариинское, в состав которого входит село Мариинский Рейд, взрослые члены семьи нигде не работали, жили на пособия пожилого мужчины-инвалида и на детские пособия. Кроме того, по данным администрации, за семьей отмечались случаи жестокого обращения с детьми.