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Архангельский суд взыскал с организаторов подпольного казино 670 млн рублей

Происшествия
22 марта, 14:02 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 22, марта. /ТАСС

Деньги внесут в федеральный бюджет

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 марта. /ТАСС/. Суд обязал шестерых жителей Архангельска выплатить 670 млн рублей, полученных от организации подпольных казино. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

"Удовлетворены исковые требования прокурора города Архангельска о взыскании с членов организованной группы в федеральный бюджет РФ незаконно извлеченного дохода от организации и проведения азартных игр в размере 670 млн рублей" - говорится в сообщении.

В 2014-2015 году обвиняемые организовали в арендуемых помещениях в Архангельске подпольные казино с игровыми автоматами и компьютерами с программами для азартных игр.

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