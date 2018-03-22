СК возбудил дело после вооруженного нападения на полицейского в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 22 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции в Грозном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг в канале Следственного комитета РФ в Telegram.

В пресс-службе республиканского управления МВД ранее сообщили, что вооруженный мужчина напал во вторник на сотрудника полиции в Старопромысловском районе Грозного. Полицейский - сотрудник отделения полиции № 4 - получил ранение, а нападавшего ликвидировали.

"В Грозном возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

По данным СК, 20 марта помощник дежурного возле входа в отдел полиции потребовал документы у молодого мужчины, который неожиданно достал пистолет и несколько раз выстрелил в полицейского. Ответным огнем сотрудники полиции ликвидировали нападавшего. Им оказался 20-летний житель чеченской столицы.