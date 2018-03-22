В подмосковном центре реабилитации незаконно удерживали пациентов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили, что в реабилитационном центре для наркозависимых в Раменском районе Подмосковья незаконно удерживали людей, в частности, заставляли их молиться и читать религиозную литературу. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"При отработке поступившей информации сотрудники наркоконтроля совместно с Управлением ФСБ России по Москве и Московской области проверили работу учреждения, которое располагалось в одном из частных домов в деревне Новое Минино. В помещении центра находились 15 граждан, из которых двое мужчин и одна женщина содержались незаконно. Сотрудникам полиции они рассказали, что их привезли родственники для прохождения реабилитации и лечения от наркозависимости, а сотрудники организации заставляли молиться, читать религиозную литературу вопреки их воле, содержали под присмотром и никуда не выпускали", - сообщила Петрова.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о свободе совести, свобод вероисповедания и о религиозных объединениях"). По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.