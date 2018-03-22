Жилец квартиры в Мурманске, где произошел взрыв газа, признался в попытке суицида

МУРМАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Жилец квартиры в доме на улице Свердлова в Мурманске, от взрыва газа в которой оказался разрушен подъезд и погибли три человека, признался в попытке суицида. Об этом сообщил в четверг журналистам и. о. руководителя СУ СК по Мурманской области Андрей Ефремов.

"Он был допрошен в больнице и признался в попытке суицида, против него возбуждено дело по ст. 105 УК "Убийство двух и более лиц", - сказал представитель ведомства.

Ефремов добавил, что на суицидальные наклонности мужчины указывает и содержание его страниц в соцсетях. На месте взрыва следователи обнаружили плиту с открытыми конфорками. По словам жильца, он открыл их, затем перерезал шланг к плите, чтобы газ шел быстрее, и зажег спичку.

Сейчас пострадавший находится в реанимации больницы в тяжелом состоянии, неконтактен. У его палаты выставили охрану. Ранее возбужденное уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества продолжает расследоваться.

Взрыв газа произошел вечером 20 марта и привел к обрушению конструкций со второго по пятый этаж. На месте погиб мужчина 1969 года рождения, позже скончались еще два человека.