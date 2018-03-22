Инспектор ГИБДД погиб в аварии с участием "КамАЗа" и иномарки в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Инспектор ГИБДД погиб в ДТП с участием грузовика "КамАЗ" и автомобиля Volvo в Кировском районе Ленинградской области. Он находился за рулем иномарки, сообщает в четверг пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В результате ДТП при столкновении грузового автомобиля "КамАЗ" и автомобиля Volvo, погибший водитель Volvo являлся инспектором ГИБДД. По данному факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 23:00 мск в среду в городе Отрадное. По предварительной информации водитель "КамАЗа" не уступил дорогу автомобилю Volvo, который пользовался преимуществом. В результате водитель иномарки скончался в машине скорой помощи.

Информация о том, находился ли инспектор при исполнении служебных обязанностей, не сообщается.