Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хранившему без разрешения три ружья экс-мэру Петрозаводска заменили штраф на замечание

Происшествия
22 марта, 15:40 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 22, марта. /ТАСС

В суде отметили, что чиновник самостоятельно пришел в отделение Росгвардии и рассказал о правонарушении

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 марта. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд отменил штраф в 3 тыс. рублей и сделал замечание руководителю отделения Пенсионного фонда РФ в Карелии, бывшему мэру Петрозаводска Николаю Левину, который десять месяцев хранил дома три охотничьих ружья с просроченным разрешением, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В феврале 2018 года мировой суд признал чиновника виновным по ч. 6. ст. 20.8 КоАП РФ "Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения", оштрафовал его на 3 тыс. рублей и конфисковал у Левина три охотничьих ружья. Бывший мэр с этим не согласился и направил жалобу в городской суд Петрозаводска с требованием переквалифицировать его действия.

"Жалобу удовлетворить частично, постановление мирового судьи судебного участка о 9 февраля 2018 года об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6. ст. 20.8 КоАП РФ в отношении Левина Николая Ивановича отменить. Производство по делу прекратить на основании ст. 2.9 КоАП РФ в связи с малозначительностью совершенного правонарушения с объявлением Левину устного замечания", - сказала судья горсуда Петрозаводска Елена Лазарева.

Она пояснила, что чиновник сам пришел в отделение Росгвардии и рассказал о правонарушении. Ранее он не привлекался к ответственности за нарушения, связанные с хранением оружия. Кроме этого, руководитель отделения Пенсионного фонда не имеет непогашенных административных штрафов. Конфискованные три ружья будут находиться в правоохранительных органах до разрешения Левиным вопроса об их дальнейшей эксплуатации, уточнила Лазарева.

В ходе заседания Левин рассказал, что в 2017 году из-за большого количества работы он не заметил истечения срока разрешения. "В связи с этим не обратил внимания на срок окончания разрешения на ношение и хранение оружия. Обязанности следить за его сроком лежат на мне - виноват. Штраф, который на меня наложил мировой судья, заплатил", - сказал он в суде.

Представители карельского управления Росгвардии в суде просили оставить решение мирового судьи в силе, так как оно обоснованное и законное. Действия чиновника, который десять месяцев хранил три ружья с просроченным разрешением, необходимо квалифицировать как незаконное хранение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Савченко задержали в Верховной раде
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Джабаров считает, что Савченко после действий Киева может стать национальным лидером
5
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
6
Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя
7
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов