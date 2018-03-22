Одиннадцать из 22 отравившихся газом под Тамбовом остаются в больницах

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Одиннадцать из 22 госпитализированных жителей поселка Калиничи Тамбовского района с признаками отравления газом продолжают лечение в стационарах, еще 11 человек выписали, в том числе троих в четверг, сообщил ТАСС представитель пресс-службы администрации региона Игорь Чеханов.

"Сегодня из больниц Тамбова выписаны еще двое взрослых и один ребенок, госпитализированные после отравления газом в поселке Калиничи. В больницах сейчас остаются трое взрослых и восемь детей. В пятницу, как говорят врачи, все они будут выписаны домой", - сказал Чеханов.

По предварительным данным СК, вечером 20 марта в поселке Калиничи Тамбовского района произошла утечка неизвестного газа во время того, как 42-летний мужчина демонтировал металлические баллоны во дворе своего дома. Соседи, почувствовав ухудшение состояния здоровья, обратились за медицинской помощью. По одной из версий, местные жители привезли в поселок баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентили, после чего почувствовали себя плохо.

Поселок Калиничи Тамбовского района является многонациональным населенным пунктом, в нем проживают около 1 тыс. человек, в том числе цыганская диаспора, а также курды-езиды, русские, украинцы и другие.