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В Брянской области возбудили уголовное дело о растлении воспитанниц интерната

Происшествия
22 марта, 16:30 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 22, марта. /ТАСС

Следователи проверяют деятельность персонала образовательного учреждения на предмет халатности

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БРЯНСК, 22 марта. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) РФ по Брянской области возбудило в отношении местного жителя уголовное дело о растлении воспитанниц интерната из города Жуковка, сообщил в четверг ТАСС представитель управления Сергей Цыганок.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что воспитанницы интерната за вознаграждение поддерживали интимную связь с жителем города.

"Уголовное дело по статье 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и по статье 135 УК РФ "Развратные действия" возбуждено в отношении 45-летнего жителя города Жуковка Брянской области, который вступал в связь с воспитанницами местного интерната", - сказал Цыганок.

Он добавил, что подозреваемого задержали и поместили под стражу. Представитель СК отметил, что в рамках возбужденных уголовных дел также ведут проверку деятельности персонала образовательного учреждения на предмет халатности.

Это не первое происшествие в школе-интернате в Жуковке за последние месяцы. Так, в августе прошлого года СК проводил проверку после внезапной смерти 16-летнего воспитанника школы. Как писали региональные СМИ, мальчик умер, вдохнув газ от зажигалки, в тоже время в региональном департаменте образования возможной причиной смерти называли сердечный приступ.

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