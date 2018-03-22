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Жительница Калининградской области получила 5 лет колонии за содействие терроризму

Происшествия
22 марта, 16:46 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 22, марта. /ТАСС

Апелляция, которую подали в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного суда РФ, осталась без удовлетворения

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КАЛИНИНГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Жительницу Калининградской области приговорили к пяти годам колонии-поселения за оказание финансовой поддержки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления ФСБ РФ по Калининградской области.

По данным ведомства, в октябре 2017 года Московский окружной военный суд признал женщину виновной по части 1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии-поселении. Приговор обжаловали в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного суда РФ, но апелляцию оставили без удовлетворения.

"В феврале 2018 года Судебная коллегия вынесла решение оставить приговор Московского окружного военного суда в отношении осужденной без изменений", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

Сотрудники регионального управления ведомства установили, что с января по апрель 2016 года осужденная предоставила участнице ИГ 60 тыс. рублей, "осознавая, что данные средства предназначены для финансирования совершения последней преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), а также для материального обеспечения указанной террористической организации", - отмечается в сообщении ведомства.

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