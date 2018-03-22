Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела в отношении отца полковника Захарченко

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, который является фигурантом дела в отношении отца полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, таким образом суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Корьевкина удовлетворить", - огласила решение судья. Срок домашнего ареста установлен до 30 марта.

Следователь в ходе заседания заявил, что основания для содержания Корьевкина под стражей отпали, так как расследование дела завершено. Прокуратура в течение всего времени нахождения Корьевкина под стражей настаивала на его домашнем аресте.

Ранее суд отпустил под домашний арест отца полковника Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко, его освободили в зале суда и разрешили прогулки дважды в день.

Суть обвинений

Уголовное дело о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" ("МИА") было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка "МИА" Сергея Гриба, который заочно арестован и находится в международном розыске. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ. Как считает следствие, Корьевкин взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта. С июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячную зарплату в размере около 150 тыс. рублей, чем причинил банку ущерб на 1,5 млн рублей.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму в 4 млн рублей. В настоящий момент фигуранты знакомятся с материалами дела.