В Татарстане трейдер получил девять лет за хищение 163 млн рублей

КАЗАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Трейдер из Татарстана получил девять лет тюрьмы за хищение 163 млн рублей под предлогом игры на бирже. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

"Ново-Савиновский районный суд Казани, рассмотрев уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, признал его винновым в совершении преступлении по чч. 2, 3, 4 ст. 160 УК РФ "Растрата". И назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевших о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба", - отмечается в сообщении.

По версии МВД, подсудимый представлялся потерпевшим трейдером и предлагал участвовать в торговле на биржевых площадках через четыре инвестиционные компании. Он заключил с ними договоры доверительного управления финансовыми средствами и займа.

Он обещал, что доход от его финансовой деятельности составляет от 40 до 60%, из них до 4% он обещал им выплатить в качестве финансового вознаграждения. В действительности подсудимый не собирался выполнять взятые на себя обязательства, деньги похитил путем растраты. Правоохранители арестовали банковские счета в иностранной валюте осужденного для обеспечения исков потерпевших.