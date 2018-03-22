Грузчика в Шереметьеве задержали по подозрению в хищении более €56 тыс. из груза

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Полицейские в аэропорту Шереметьево задержали грузчика, подозреваемого в хищении €56,5 тыс. из груза, следовавшего в Казахстан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево обратился представитель одного из московских коммерческих банков с просьбой принять меры к розыску недостачи части груза. Мужчина заявил о том, что на минувшей неделе осуществлялась перевозка крупной партии денежных средств в размере около €5 млн евро через аэропорт Шереметьево в Республику Казахстан. По прибытию самолета в пункт назначения получатель груза обнаружил недостачу денежных средств в размере €56500", - сказала Волк.

По ее словам, по подозрению в совершении кражи полицейские задержали 28-летнего жителя Подмосковья, который работает в аэропорту грузчиком. "Мужчина не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном. В дежурной части ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево в ходе личного досмотра у доставленного обнаружены €10 тыс., остальная часть похищенного обнаружена по месту жительства фигуранта", - отметила Волк.

По ее словам, задержанный пояснил, что при погрузке денег на борт он разрезал ножом упаковку и похитил несколько пачек купюр в надежде на то, что недостачу никто не заметит.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказала Волк.