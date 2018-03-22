Обвиняемый в мошенничестве экс-депутат Госдумы Варшавский не признает вины

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Обвиняемый в крупном мошенничестве бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский, задержанный в среду в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц", не признает вину в инкриминируемом ему преступлении. Об этом он заявил в Тверском суде Москвы, где в четверг будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Нет, я вину свою не признаю", - сказал Варшавский, отвечая на вопрос журналистов перед началом заседания.

Ранее один из его адвокатов Константин Степанов сообщил ТАСС, что Варшавскому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По словам защитника, обвинение строится "на показаниях умершего 9 февраля 2013 года топ-менеджера УК "Мечел сталь" Нещадима И. К., которому экс-депутат давал указания на подписание кредитного договора". Представитель защиты рассказал, что задержание Варшавского незаконно и проведено "нарочито с применением физической силы с использованием актов устрашения".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц" задержан бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский. По данным ряда СМИ, в 2016 году было возбуждено уголовное дело о хищении из банка "Петрокоммерц". Следствие считает, что деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Варшавский.