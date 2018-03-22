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Информацию об избиении школьника в Покрове передадут детскому омбудсмену

Происшествия
22 марта, 17:37 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 22, марта. /ТАСС

Пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами

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ВЛАДИМИР, 22 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев передаст информацию о жестоком избиении семиклассника в Покрове детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщил Прохорычев ТАСС в четверг.

Ранее управление МВД по Владимирской области начало проверку случая избиения семиклассника подростками 20 марта, в результате которого мальчик получил сотрясение мозга и множественные ушибы. Позже в интернете появилось видео избиения. На записи несколько подростков бьют ногами и руками лежащего на снегу ребенка.

"Мы сейчас готовим справку по данному случаю для уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой", - сказал ТАСС Прохорычев.

Владимирский омбудсмен поговорил с матерью пострадавшего мальчика, которая сообщила, что дети напали на его сына из-за неприязни. По его данным, ребенка избивали дети из нескольких учебных заведений, в том числе воспитанник колледжа. Семиклассник находится на индивидуальном обучении, у него не было проблем с поведением, ребенок никогда не состоял на учете в правоохранительных органах.

"Недопустимо такое жестокое поведение, ребенку причинен вред, возможно, средней тяжести, а это уже грозит его обидчикам уголовным преследованием. Выяснять отношения надо словами, а когда четверо человек избивают одного - это не по-мужски", - сказал Прохорычев.

Случаем займется СК

Управление Следственного комитета (СК) по Владимирской области инициировало вопрос о передаче в ведомство материалов доследственной проверки из производства МВД. По предварительным данным следствия, 20 марта 2018 года в Покрове 13-летнего мальчика, обучающегося в школе по индивидуальной программе, избили несовершеннолетние. О случившемся вечером того же дня в полицию сообщила бабушка подростка.

"Ситуацией мы владеем, состояние здоровья мальчика некритическое - ушибы, сотрясение мозга, все под контролем врачей", - рассказала ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления Ирина Минина. Сейчас мальчик находится в стационаре областной клинической больницы, ему оказывают медицинскую помощь.

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