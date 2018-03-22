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Депутата Заксобрания Нижегородской области заподозрили в неуплате 2,3 млн рублей налогов

Происшествия
22 марта, 17:59 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 22, марта. /ТАСС

В СК сообщили, что в ходе проведения проверки в адрес следователя поступали угрозы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против депутата Законодательного собрания Нижегородской области, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 2 млн 340 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата областного Законодательного собрания по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица). Он уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему РФ на сумму 2 млн 340 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2015 года подозреваемый получил 18 млн рублей за продажу объекта некапитального вспомогательного строительства в Городецком районе. В налоговую декларацию по НДФЛ за 2015 год он включил заведомо ложные сведения по полученному доходу, тем самым уклонившись от уплаты налога в указанном размере.

"При проведении процессуальной проверки в адрес следователя Следственного комитета поступали угрозы, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей", - отмечается также в сообщении.

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