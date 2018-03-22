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СК возбудил дело за растрату бюджетных средств, выделенных для детских садов Кирова

Происшествия
22 марта, 18:07 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 22, марта. /ТАСС

По данным ведомства, средства расходовали неустановленные должностные лица в период с 2015 по 2016 годы

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КИРОВ, 22 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело за растрату бюджетных средств, предназначенных на питание и содержание детей в детских садах Кирова. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области, ущерб городскому бюджету составил, по предварительным данным, не менее 9 млн рублей.

"Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области расследуется уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных денежных средств в особо крупном размере" - говорится в сообщении.

По данным ведомства, неустановленные должностные лица в период с 2015 по 2016 годы расходовали бюджетные средства, предназначенные на содержание детей в детских садах Кирова, на иные цели по своему усмотрению. Уголовное дело возбудили по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере".

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