Ребенок погиб в Новгородской области из-за упавшего дерева

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 марта. /ТАСС/. Семилетняя девочка погибла после падения дерева в Боровичском районе Новгородской области, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета России.

"Сегодня около 16:00 в Боровичский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новгородской области поступило сообщение о том, что при спиливании деревьев рядом со зданием администрации Травковского сельского поселения Боровичского района на девочку 2010 года рождения упало дерево" - сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что из-за полученной травмы ребенок умер. Как уточняют в региональном следственном отделе, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.