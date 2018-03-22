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Ребенок погиб в Новгородской области из-за упавшего дерева

Происшествия
22 марта, 19:12 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 22, марта. /ТАСС

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 марта. /ТАСС/. Семилетняя девочка погибла после падения дерева в Боровичском районе Новгородской области, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета России.

"Сегодня около 16:00 в Боровичский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новгородской области поступило сообщение о том, что при спиливании деревьев рядом со зданием администрации Травковского сельского поселения Боровичского района на девочку 2010 года рождения упало дерево" - сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что из-за полученной травмы ребенок умер. Как уточняют в региональном следственном отделе, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.

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