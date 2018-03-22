Тульская прокуратура проверяет обстоятельства смерти школьника, болевшего гриппом

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Прокуратура Тульской области начала проверку после смерти больного гриппом первоклассника. Как сообщила в четверг корреспонденту ТАСС представитель ведомства Любовь Кузнецова, прокуратура проверит причины смерти, в том числе качество и своевременность оказанной ребенку медпомощи.

О смерти школьника региональные СМИ сообщали во вторник со ссылкой на источники в медицинских кругах. Официально случай смерти больного гриппом в Роспотребнадзоре не подтверждали. Говорилось также, что ребенок не был привит от гриппа и страдал несколькими хроническими заболеваниями.

"Прокуратурой Тульской области инициирована проверка по факту смерти учащегося первого класса одной из школ региона. Ранее ребенку был поставлен диагноз "грипп", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что причину смерти установит экспертиза. Назначенные исследования дадут ответ, что послужило причиной смерти - осложнения от гриппа или какие-либо другие заболевания. Кузнецова сказала, что региональная прокуратура также проверяет, какие меры принимают региональные органы власти, руководство образовательных учреждений для борьбы с распространением заболевания. Прокуроры региона выяснят, как в образовательных учреждениях области ведут работы по охране жизни и здоровья обучающихся и противоэпидемические мероприятия.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Тульской области превышен почти на 70%, только за текущую неделю число заболевших выросло на 50%. В школах региона досрочно с 20 марта начали весенние каникулы. Эпидемиологи зафиксировали в Тульской области все варианты гриппа, в том числе и H1N1 (свиной грипп).