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Глава СК заслушал ход расследования дел о коррупции высокопоставленных лиц в Дагестане

Происшествия
22 марта, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

На совещании присутствовали заместители главы СК, сотрудники центрального аппарата и руководители следственных управлений по входящим в СКФО регионам

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал ход и результаты расследования уголовных дел о коррупции в отношении высокопоставленных лиц в Дагестане. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в четверг Бастрыкин провел оперативное совещание в Махачкале.

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"Председателю СК РФ был доложен ход и результаты наиболее резонансных уголовных дел: убийство прихожан в Кизляре, превышение полномочий мэром Махачкалы Мусой Мусаевым, главным архитектором Махачкалы Магомедрасулом Гитиновым, дело о мошенничестве в отношении временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова", - сообщила Петренко.

Кроме того, ему доложили о расследовании похищения малолетней в Хасавюрте в 2017 году. По результатам совещания Бастрыкин дал поручения и указания, направленные на обеспечение квалифицированного и оперативного расследования заслушанных им уголовных дел.

В совещании приняли участие заместители главы СК РФ Борис Карнаухов и Игорь Краснов, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, а также руководители и сотрудники следственных управлений по субъектам, входящим в Северо-Кавказский федеральный округ.

О проверках в Дагестане

Как сообщалось ранее, в середине января 2018 года в Дагестан прибыла спецгруппа Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. По результатам проверки комиссии Генпрокуратуры в республике в отношении представителей органов власти возбудили более 70 уголовных дел.

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В конце января ушел в отставку прокурор республики Рамазан Шахнавазов, занимавший пост с 2013 года. Занять вакантную должность предложили прокурору Хакасии Денису Попову, 1 февраля его кандидатуру поддержал республиканский парламент.

Врио главы Дагестана 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее арестовали мэра Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики.

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Дагестан Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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