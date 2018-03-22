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Экс-глава компании "Нацимбио" помещен под домашний арест по делу о растрате 10 млн рублей

Происшествия
22 марта, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Николай Семенов подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до 10 лет колонии

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы в четверг заключил под домашний арест на два месяца бывшего руководителя Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио") Николая Семенова, подозреваемого в растрате 10 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Семенову меру пресечения в виде содержания под домашним арестом", - огласила постановление судья Ольга Арбузова.

Семенов подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет колонии.

В ходе заседания следователь отметил, что Семенов подозревается в хищении средств у предприятия, исполняющего оборонный заказ. "У следствия есть сведения о совершении Семеновым других аналогичных преступлений", - сказал в суде следователь. Он пояснил, что Семенов страдает от тяжелых заболеваний и с учетом характеристик личности может содержаться под домашним арестом.

Сам фигурант поддержал эту просьбу следователя. В свою очередь защита просила разрешить Семенову прогулки и свидания с тремя несовершеннолетними детьми.

Компания "Нацимбио" учреждена в 2013 году и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний. В частности, компания разрабатывает и производит вакцины Национального календаря профилактических прививок, препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги.

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