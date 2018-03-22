СК возбудил уголовное дело в отношении главы УФАС Дагестана

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России сообщил о задержании руководителя управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Республике Дагестан по подозрению в получении взятки в размере 3 млн рублей. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, "главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении руководителя УФАС по Республике Дагестан Кубасая Кубасаева". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

"По версии следствия, в период с 2013 года по 2015 год он получил от директора ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика - застройщика" Шамиля Кадиева взятки в виде денег, иного имущества (швейцарские часы и охотничье ружье) на общую сумму более 3 млн рублей", - сообщила представитель СК. Со своей стороны, по данным следствия, он не препятствовал проведению ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика - застройщика" аукционов на право заключения госконтрактов.

"Кубасаев задержан, ему предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.

Следствие также проверит причастность обвиняемого к другим коррупционным преступлениям.

Следователи при обыске у Кубасаева обнаружили дорогостоящее охотничье ружье. Его фотография опубликовали в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ. Под ней подпись: "Вещественные доказательства, изъятые по уголовному делу в отношении руководителя Управления антимонопольной службы РФ по Республике Дагестан Кубасая Кубасаева".

Ранее сообщалось, что в августе 2015 года СК возбудил дело в отношении Кадиева, а также еще двух чиновников, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году подозреваемые похитили более 14,6 млн рублей, выделенные для приобретения детского сада на 50 мест с земельным участком в селе Халимбекаул Буйнакского района.

О проверках в Дагестане

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в четверг, 22 марта, оперативное совещание в Махачкале, где заслушал ход и результаты расследования уголовных дел о коррупции в отношении высокопоставленных лиц в Дагестане.

В середине января 2018 года в Дагестан прибыла спецгруппа Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. По результатам проверки комиссии Генпрокуратуры в республике в отношении представителей органов власти возбудили более 70 уголовных дел.

В конце января в отставку ушел прокурор республики Рамазан Шахнавазов, занимавший пост с 2013 года. Занять вакантную должность предложили прокурору Хакасии Денису Попову, 1 февраля его кандидатуру поддержал республиканский парламент.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики.