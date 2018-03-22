СК начал проверку после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего ребенка при пожаре в частном доме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Предварительно установлено, что, когда в доме произошло возгорание, двое малолетних детей находились в помещении одни, без взрослых. Одного из детей удалось спасти, второй в ходе тушения пожара обнаружен мертвым", - сообщили в ГСУ.

По данным следствия, погибшему ребенку три года. На месте работают следователи и сотрудники пожарной службы. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ГСУ.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС об обнаружении тела ребенка после тушения пожара в частном доме в поселке Афанасово в СНТ "Автомобилист-2".