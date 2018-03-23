В предгорьях Кавказа в Краснодарском крае заблудился подросток

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Полиция, спасатели МЧС, егеря и кинологи ищут 15-летнего подростка, который заблудился в Мостовском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Поступило сообщение от местной жительницы о том, что утром 22 марта ее 15-летний сын ушел из дома в лес и до настоящего времени не вернулся. Женщина также рассказала, что в районе обеда сын позвонил ей и сказал, что заблудился. Через некоторое время связь с подростком прервалась", - говорится в сообщении.

Спасатели обследуют западную сторону поселка Псебай и хребет южной стороны горы Герпиген. Поиски осложняет плохая погода: в Мостовском районе температура воздуха ниже нуля, возможен мокрый снег.