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В Магадане расследуют уголовное дело об оскорблении мэра города

Происшествия
23 марта, 7:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Сообщения с оскорблениями в адрес Юрия Гришана размещались в группах What's Аpp

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело об оскорблении мэра Магадана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Магаданской области.

"По версии следствия, с 4 декабря 2017 года по 8 февраля 2018 года несколько жителей города Магадан, используя различные сетевые псевдонимы, разместили в группах What's Аpp сообщения, содержащие оскорбления мэра города Юрия Гришана. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") ", - пояснили в пресс-службе.

По данным ведомства, по уголовному делу проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор доказательственной базы, установление причастных лиц. По поручению следователя у нескольких жителей областного центра изъяли сотовые телефоны.

После необходимых следственных действий примут решение о признании телефонов вещественными доказательствами, либо о возврате их владельцам.

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