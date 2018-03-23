Подозреваемый во взрыве газа в Мурманске находится в тяжелом состоянии

МУРМАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Состояние молодого мужчины, подозреваемого в устройстве взрыва газа в жилой пятиэтажке на улице Свердлова в Мурманске, диагностируется как тяжелое. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель медсанчасти "Севрыба", где находится пострадавший.

"Состояние пострадавшего тяжелое, он в реанимации", - сказал собеседник.

Взрыв газа произошел вечером во вторник. Произошло обрушение конструкций со второго по пятый этаж, разрушены шесть квартир, в той или иной степени пострадали все 20 квартир в первом подъезде. На месте погиб мужчина 1969 года рождения, позже скончались еще два человека. Одного пострадавшего выписали из больницы на следующий день после взрыва, в больнице остается 11-летний мальчик, он в реанимации в стабильном состоянии.

По версии следствия, взрыв устроил один из жильцов, намереваясь покончить с собой. Во время допроса в больнице он признался в попытке суицида, для чего открыл газ и зажег спичку. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом", виновнику может грозить пожизненный срок.