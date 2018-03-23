Беспилотник Росгвардии используют для поисков подростка, пропавшего в предгорьях Кавказа

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Авиаотряд Росгвардии привлекли к поискам подростка, заблудившегося накануне днем в Мостовском районе Краснодарского края. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления Росгвардии.

"В настоящий момент в районе происшествия проводятся поисковые работы, к которым привлечены сотрудники авиационного отряда специального назначения Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. В ходе поисков 15-летнего подростка специалисты авиационного отряда специального назначения используют беспилотный летательный аппарат, оборудованный специальной дневной видеокамерой", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Мостовского района, в поисковых работах задействовали 143 человека и 15 единиц техники. Мальчика ищут сотрудники полиции, Росгвардии, местной администрации, нескольких спасательных организаций, казаки и волонтеры.

В пресс-службе регионального ГУ МВД добавили, что на поиски ребенка также ориентированы полицейские других районов Кубани. Ранее в ведомстве сообщали, что к поискам привлечены кинологи.

В Мостовском районе температура воздуха сейчас около нуля, возможен дождь. По данным полиции, ночью температура опускалась до минус 10 градусов.

Ранее сообщалось, что в четверг в полицию поступило сообщение о 15-летнем подростке, который утром 22 марта ушел в лес и не вернулся. В районе обеда он позвонил матери и сообщил, что заблудился, через некоторое время связь с ним прервалась. К поискам привлечены сотрудники полиции, МЧС, а также егери и кинологи. Спасательные работы осложнялись из-за плохой погоды: сейчас в Мостовском районе температура воздуха около нуля, возможен дождь.