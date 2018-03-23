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В ДТП под Псковом пострадали 13 человек, в том числе жители Белоруссии

Происшествия
23 марта, 8:49 дата обновления: 23 марта, 9:33 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 23, марта. /ТАСС

Четыре пассажира находятся в тяжелом состоянии

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ПСКОВ, 23 марта. /ТАСС/. Тринадцать человек пострадали в ДТП, которое произошло утром в пятницу на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель. По данным пресс-службы УВД Псковской области, водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes, который ехал из Минска в Санкт-Петербург.

"В ДТП пострадали 13 человек, в том числе 11 пассажиров автобуса. Среди пострадавших - водитель автобуса. Серьезных травм нет, все пострадавшие доставлены в Псковскую областную больницу, в основном это ушибы", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в ДТП в Струго-Красненском районе Псковской области.

По данным МВД, все пассажиры автобуса - жители Белоруссии. Среди пострадавших также четверо детей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщал ТАСС источник в экстренных службах, всего в автобусе находились 50 человек, из них 11 - дети.

Главный врач псковской областной больницы Анатолий Волков сообщил ТАСС, что у четырех пациентов тяжелое состояние. Сейчас в больнице находятся семь взрослых, еще одного привезут с места ДТП в ближайшее время. "Тяжелое состояние у четверых, оказываем помощь, диагнозы не ставятся в пять минут. Из поступивших - двое жителей Псковской области, остальные - белорусы", - сказал Волков.

В пресс-службе "Росавтодора" отметили, что гололеда на участке, где произошло ДТП, не было. "Сегодня была плюсовая температура и обледенения на трассе не было, однако также проводилась превентивная обработка от гололеда на случай перехода температуры воздуха через нулевую отметку", - сказал собеседник.

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