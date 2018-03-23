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В Петербурге задержали водителя Hummer, подозреваемого в стрельбе по полицейским

Происшествия
23 марта, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Злоумышленник скрывался от полиции у своей знакомой, возбуждено уголовное дело

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Водителя Hummer, стрелявшего по полицейским во время проверки документов, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня сотрудники управления Уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с бойцами Росгвардии в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в одном из домов на улице Полярников задержали гражданина, подозреваемого в нападении на полицейских", - сообщила она.

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Ночью 20 марта полицейские в ходе проведения профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили автомобиль Hummer для проверки документов и попросили водителя открыть багажник. В ответ 56-летний водитель произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, по предварительным данным, из травматического пистолета, после чего сотрудники полиции произвели несколько выстрелов в сторону автомобиля. Нарушитель скрылся.

Во время инцидента никто не пострадал. Полицейские продолжили преследование водителя и обнаружили его машину около дома по Гроной улице. Полицейские установили, что подозреваемый скрывался от полиции у своей знакомой. "Зная, что у хозяйки в квартире проживает маленький ребенок, полицейские действовали предельно осторожно. Задержание прошло без происшествий", - отметила Волк.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Злоумышленника доставили в отдел полиции, с ним проводятся процессуальные действия.

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