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Жителям Камчатки грозит наказание за мошенничество

Происшествия
23 марта, 9:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Они продавали гуталин под видом наркотика

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Полиция Петропавловска-Камчатского закончила расследование уголовного дела о продаже гуталина под видом наркотика за 675 тыс. рублей. Как сообщает в пятницу пресс-служба краевого УМВД, двое жителей краевого центра обвиняются в мошенничестве в крупном размере.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в мае 2017 года граждане были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю в момент совершения нелегальной сделки. Под видом наркотического вещества они продавали гуталин, перемешанный с растворителем в пол-литровой пластиковой бутылке, за 675 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расследование уголовного дела завершено. Граждане 30 и 28 лет обвиняются в покушении на мошенничество в крупном размере. Обоим обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

"28-летнему жителю Петропавловска-Камчатского также предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 158 ("Кража"), ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения")", - сообщает ведомство.

По информации полиции, в 2016 году он под предлогом покупки и доставки из Владивостока на Камчатку автомобиля Honda Fit похитил у знакомого 182,5 тыс. рублей, и 15 тыс. рублей у женщины - под предлогом покупки запчастей и ремонта ее автомобиля. В октябре 2017 года он же похитил у жителя Петропавловска-Камчатского автомобиль Toyota Land Cruiser Cygnus стоимостью 570 тыс. рублей. В течение 2016-2017 годов сотрудники ГИБДД трижды задерживали мужчину с признаками алкогольного опьянения, но он отказывался от медосвидетельствования.

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