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Более 20 человек доставлены в псковские больницы после ДТП с автобусом

Происшествия
23 марта, 9:51 дата обновления: 23 марта, 10:58 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 23, марта. /ТАСС

Двое взрослых находятся в реанимации, их состояние тяжелое

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ПСКОВ, 23 марта. /ТАСС/. 21 человек доставлен в больницы Псковской области после ДТП с автобусом из Белоруссии, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС в пятницу председатель областного комитета по здравоохранению Игорь Потапов.

"За медпомощью обратилось 27 человек, 21 доставлен в стационары Пскова: 11 - в псковскую областную больницу, 10 человек в детскую областную больницу. Состояние поступивших разной степени тяжести. У двух взрослых состояние тяжелое, они находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.

В детской областной больнице ТАСС сообщили, что в учреждение поступило 10 человек, семь из них госпитализированы. "Еще двое будут отпущены, они находятся в палате в под наблюдением в приемном отделении. Один ребенок обследуется - рентген, УЗИ", - уточнили в больнице.

В единой дежурно-диспетчерской службе Стругокрасненского района, где произошла авария, рассказали, что всех пострадавших планируется направить в Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что за теми пассажирами, кому не потребовалась помощь, из Белоруссии прибыл другой автобус.

ДТП произошло утром в пятницу на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель. По данным пресс-службы УВД Псковской области, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes, который ехал из Минска в Санкт-Петербург. По данным МВД, все пассажиры автобуса - жители Белоруссии. Как ранее сообщал ТАСС источник в экстренных службах, всего в автобусе находились 50 человек, из них 11 - дети.

В "Росавтодоре" ТАСС сообщили, что дорожное покрытие на участке трассы ровное, без колеи и выбоин. Гололеда также не наблюдалось.

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