Прокуратура проведет доследственную проверку после ДТП с автобусом под Псковом

ПСКОВ, 23 марта. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена после ДТП с автобусом на трассе Санкт-Петербург - Невель. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель прокуратуры области Юрий Зайцев.

"Принято решение о проведении доследственной проверки, и она проводится. <...> Если в ходе доследственной проверки будут установлены какие-то признаки нарушения закона, которые требуют вмешательства органов прокуратуры, безусловно, проверка прокурорская будет проведена", - сказал Зайцев.

"Ход доследственной проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры области", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, утром в пятницу на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель автомобиль "ВАЗ-2107" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "Мерседес", который ехал из Минска в Санкт-Петербург.

По данным МВД, все пассажиры автобуса - жители Белоруссии.