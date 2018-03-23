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Прокуратура проведет доследственную проверку после ДТП с автобусом под Псковом

Происшествия
23 марта, 9:54 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 23, марта. /ТАСС

За ее ходом следит областная прокуратура

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ПСКОВ, 23 марта. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена после ДТП с автобусом на трассе Санкт-Петербург - Невель. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель прокуратуры области Юрий Зайцев.

"Принято решение о проведении доследственной проверки, и она проводится. <...> Если в ходе доследственной проверки будут установлены какие-то признаки нарушения закона, которые требуют вмешательства органов прокуратуры, безусловно, проверка прокурорская будет проведена", - сказал Зайцев.

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"Ход доследственной проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры области", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, утром в пятницу на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель автомобиль "ВАЗ-2107" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "Мерседес", который ехал из Минска в Санкт-Петербург.

По данным МВД, все пассажиры автобуса - жители Белоруссии.

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