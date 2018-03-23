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Врачей в Удмуртии подозревают в халатности

Происшествия
23 марта, 10:06 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 23, марта. /ТАСС

Медики отпустили пациента из психиатрической больницы, который проходил по решению суда принудительное лечение

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ИЖЕВСК, 23 марта. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело о халатности врачей в связи с освобождением пациента из психиатрической больницы, который вскоре совершил убийство. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

"В психиатрической больнице изъяты медицинские документы, решается вопрос о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" проведут допросы медицинского персонала, администрации учреждения. Как отмечают в ведомстве, проверяется версия о том, что "вывод об отсутствии социальной опасности пациента и прекращении его изоляции от общества сделан медиками в результате недобросовестного и небрежного отношения к исполнению своих обязанностей".

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 марта в селе Малая Пурга страдающий психическим заболеванием 37-летний мужчина с ножом напал на супруга своей сестры, от полученных ран потерпевший скончался. На допросе подозреваемый сообщил, что "услышал голоса, посоветовавшие убить мужа сестры, так как между супругами недостаточно хорошие отношения". До этого подозреваемый проходил принудительный курс лечения в психиатрической больнице, куда его поместили по решению суда за преступление, совершенное в невменяемом состоянии. Медики отпустили его домой, посчитав, что он больше не нуждается в лечении, и рекомендовали выписку из стационара под наблюдение у врача-психиатра по месту жительства.

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