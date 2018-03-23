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СК возбудил дело в связи с гибелью пяти человек при пожаре в Петропавловске-Камчатском

Происшествия
23 марта, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Следователи устанавливают личности погибших и причины возгорания

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью пяти человек, в том числе детей, в жилом доме в Петропавловске-Камчатском. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел пяти человек, в том числе, по предварительным данным, двоих детей, в результате пожара в частном доме по улице Новотранспортной в городе Петропавловске-Камчатском по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сказали в ведомстве.

В настоящее время пожар локализовали, его тушение продолжается. На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются личности погибших и причины возгорания. 

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