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Попавший в ДТП под Псковом автобус вез граждан Белоруссии на экскурсию в Петербург

Происшествия
23 марта, 11:22 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 23, марта. /ТАСС

Причина аварии устанавливается

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ПСКОВ, 23 марта. /ТАСС/. Все находившиеся в автобусе, который попал в ДТП в Псковской области, - граждане Белоруссии, они ехали на экскурсию в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Струго-Красненского района, где произошла авария.

"Граждане Белоруссии были в автобусе. Они ехали из Минска на экскурсию в Петербург: 19 детей, 29 взрослых и два водителя", - сказал представитель службы.

Он уточнил, что в автомобиле "ВАЗ", который столкнулся с автобусом, пострадали два человека, оба они россияне.

Собеседник добавил, что место, где произошла авария, "довольно странное". "Там много бывает ДТП. Возможно, с дорогой как-то связано. Причину пока устанавливают, нам не говорили [что привело к ДТП]", - пояснил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе посольства Белоруссии в Москве, после ДТП в областной больнице находятся девять взрослых и двое детей, являющихся гражданами Белоруссии.

"В псковской областной клинической больнице находятся девять граждан Республики Беларусь, - сообщили дипломаты. - В детской областной больнице находятся двое детей, тоже граждане Республики Беларусь". В посольстве также уточнили, что 25 человек самостоятельно покинули место аварии и направились в Санкт-Петербург, восемь из них изъявили желание обратиться в лечебное учреждение.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло утром в пятницу на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненского районе Псковской области. По данным пресс-службы УВД Псковской области, водитель "ВАЗ-2107" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который ехал из Минска в Санкт-Петербург. Медицинская помощь понадобилась 27 людям, из них 21 доставлены в больницу, в том числе двое в реанимации.

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