Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 350 домов в Орловской области остались без воды

Происшествия
23 марта, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Причиной стало обрушение водонапорной башни

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Около 350 домов в поселке Ново-Образцово под Орлом остались без воды из-за обрушения водонапорной башни. Для 430 жителей, среди которых 70 детей, организовали подвоз питьевой и технической воды, сообщила в пятницу ТАСС глава администрации Образцовского сельского поселения Тамара Карпухина.

"Обрушение водонапорной башни произошло поздно вечером 22 марта, в пятницу утром аварийные бригады приступили к ее восстановлению. Сейчас водоснабжения нет в 350 домах поселка Ново-Образцово, где проживают порядка 430 человек, в том числе 70 детей. Организован подвоз технической и питьевой воды", - сказала Карпухина.

Причину обрушения башни - единственного источника водоснабжения поселка, пока не установили. "Ее ввели в эксплуатацию около восьми лет назад, нельзя сказать, что она находилась в ветхом состоянии. Специалисты сейчас проводят обследование несущих конструкций, их выводы будут известны позже", - уточнила Карпухина, добавив, что предположительно к вечеру пятницы водоснабжение поселка будет восстановлено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Орловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" отказал в перелете певице Успенской из-за грубого поведения
2
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
ЦИК утвердил итоги выборов президента России
5
ЕС отзывает посла в России в связи с делом Скрипаля
6
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
7
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама