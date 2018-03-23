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В центре Петербурга из-за коммунальной аварии пострадали окна квартир и машины

Происшествия
23 марта, 11:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, марта. /ТАСС

Это пятый дефект на этой тепломагистрали за месяц

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Дефект на тепломагистрали на 9-й советской улице в центре Санкт-Петербурга стал причиной повреждений двух автомобилей и окон близлежащих квартир, отопление в 40 домах временно отключили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

"Из-за выброса теплоносителя образовался небольшой провал асфальта, пострадало два автомобиля, а также в нескольких квартирах на первых этажа выбиты стекла. На месте работают представители страховой компании, ущерб будет возмещен", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в зоне дефекта находятся 38 домов. "[Дома] пока без теплоснабжения, по нормативу отводится 20 часов", - сказал представитель пресс-службы и добавил, что сегодня власти Петербурга на встрече с представителями компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая ответственна за данный участок, будут настаивать на включении этого трубопровода в адресную инвестиционную программу ремонта на 2018 год компании "Теплосеть Санкт-Петербурга". Дефект на данной тепломагистрали стал пятым за месяц.

В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что "в настоящий момент бригады "Теплосети" на месте, обеспечены меры безопасности, производятся ремонтные работы".

По данным синоптиков, сейчас в Петербурге около 4 градусов ниже нуля. Порывы ветра достигают 8 м/с, идет снег.

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