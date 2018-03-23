Дело возбуждено по факту гибели в пожаре в Подмосковье оставленного без присмотра ребенка

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка, оставленного без присмотра, при пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Следственными органами Следственного комитета России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), по факту обнаружения тела трехлетнего ребенка в одном из дачных домов в ходе ликвидации пожара. Следствием запланирован дополнительный осмотр места пожара с изъятием возможных источников возгорания для последующего назначения пожарно-технической экспертизы", - сообщили в ГСУ.

Следствие установило, что 22 марта мать уехала в детский сад и школу за старшими детьми, оставив без присмотра двух спящих детей 2015 и 2017 гг. рождения. По словам женщины, она отсутствовала около 20 минут. "По приезду домой она обнаружила задымление из-под крыши дома, вбежала в дом и вынесла из помещения мансарды сына 2017 года рождения на улицу, после чего вернулась за вторым ребенком, но из-за сильного задымления первого этажа не смогла его найти", - сообщили в ГСУ. Тело ребенка было обнаружено в ходе тушения пожара.