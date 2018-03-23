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"Аэрофлот" отказал в перелете певице Успенской из-за грубого поведения

Происшествия
23 марта, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта /ТАСС

Рейс SU1762 Москва-Омск был задержан примерно на час из-за инцидента

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Любовь Успенская

Любовь Успенская

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 марта, /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отказала в перелете певице Любови Успенской, пытавшейся пройти на борт с собачкой на руках. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель авиакомпании. Рейс SU1762 Москва-Омск был задержан примерно на час из-за инцидента.

"Отстранена от полета (на рейсе Москва-Омск - прим. ТАСС) пассажирка бизнес-класса Любовь Успенская. При входе на борт воздушного судна в руках несла собаку, при просьбе бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску, пассажирка оттолкнула бортпроводника и попыталась пройти в салон самолета. Командир воздушного судна принял решение отказать в перевозке пассажиру. Составлен рапорт, взяты показания свидетелей. Задержка рейса составила около одного часа", - сообщили в компании.

Ранее жену футболиста Андрея Аршавина сняли с рейса вместе с детьми и сопровождающей их няней из-за "деструктивного поведения" и отказа соблюдать правила безопасности полета. Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна к взлету, "Аэрофлот" понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна, заявляли тогда в компании. В начале недели стало известно, что Аршавина компенсировала убытки авиакомпании.

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