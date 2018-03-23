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ФСБ обнаружила в гаражном комплексе в Иванове тайник с оружием и гранатой

Происшествия
23 марта, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Управление ФСБ по Ивановской области совместно с региональным управлением Росгвардии обнаружили в одном из гаражных кооперативов в городе Иванове тайник с оружием. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ивановского управления ФСБ.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию террористической деятельности обнаружен тайник с оружием. Схрон находился в одном из гаражных кооперативов в Иванове. В ходе проведенной операции изъяты: автомат "Калашникова", револьвер системы "Наган" с патронами к нему, граната РГД-5 с запалом, три обреза охотничьих ружей и патроны к ним, взрыватели и минные детонаторы", - сказали в управлении.

По данным пресс-службы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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