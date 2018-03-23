Источник: Успенская избежала ответственности за конфликт из-за собаки на борту самолета

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Полиция не стала составлять административный протокол на певицу Любовь Успенскую, пытавшуюся пройти на борт самолета с собачкой на руках. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции прибыли на место инцидента с певицей Любовью Успенской. После выяснения всех обстоятельств она отпущена, никаких протоколов за административные правонарушения в отношении нее составлено не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили ТАСС, что певица отстранена от полета (рейс Москва - Омск). При входе на борт воздушного судна в руках она несла собаку, а на просьбу бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску Успенская оттолкнула бортпроводника и попыталась пройти в салон самолета. Командир воздушного судна принял решение отказать ей в перевозке, в итоге рейс был задержан примерно на час.