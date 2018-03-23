Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Певица Любовь Успенская намерена подать жалобу в суд на сотрудников авиакомпании "Аэрофлот", высадивших ее с рейса Москва-Омск. Об этом ТАСС сообщил директор артистки Виталий Макаров.

"Естественно, мы будем подавать в суд, потому что с таким столкнулись впервые", - сказал Макаров. Ответчиками по иску, по его словам, могут стать конкретные сотрудники компании. "Командир экипажа нарушил правила - он не вышел к нам, приняв решение о том, что мы должны покинуть самолет. Нам также не показали протокол, не дали имен ни командира корабля, ни бортпроводницы", - заметил директор певицы.

Подача иска будет возможна после сбора документов, в том числе показаний свидетелей - летевших вместе с артисткой музыкантов и других пассажиров.

Как пояснил Макаров, конфликт на борту SU1762 возник из-за сумки для переноски собаки Успенской. Певица сложила в сумку часть необходимых ей по болезни лекарств, а собаку, которая весит чуть более полутора килограммов, внесла в салон на руках. Стюардесса потребовала спрятать животное, на что ей ответили, что смогут достать запасную переноску из чемодана, который был при артистке в ручной клади, дойдя до своих мест.

"Она ответила, что не пустит, вплоть до того, что стала отталкивать Любу. Если дебошем называть ответ Любы "Вы в своем уме?", то я тогда вообще ничего не понимаю", - отметил директор. Артисты все же прошли на свои места и попросили передать старшему бортпроводнику просьбу о смене стюардессы в бизнес-классе. Затем сотрудники компании известили их о том, что они должны покинуть самолет.

Певица все же вылетела на гастроли в Омск ближайшим рейсом, через два часа, сообщил ее директор. "Мы точно так же зашли в самолет, была собачка на руках, и люди нам ни слова не сказали", - подчеркнул Макаров.

Версия "Аэрофлота"

Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что отказали в перелете Успенской из-за грубого поведения. По версии компании, при входе на борт воздушного судна певица в руках несла собаку, при просьбе бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску, пассажирка оттолкнула бортпроводника и попыталась пройти в салон самолета. Командир воздушного судна принял решение отказать в перевозке пассажиру. Задержка рейса при этом составила около часа.