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Взорвавшие бомбу у поста ГИБДД петербуржцы получили почти по 20 лет строгого режима

Происшествия
23 марта, 13:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, марта. /ТАСС

Подсудимые во время слушаний частично признали свою вину

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в пятницу огласил приговор Николаю Мотовилову и Антону Головырцеву, признав их виновными во взрыве самодельной бомбы у поста ГИБДД в Петербурге осенью 2015 года, передает корреспондент ТАСС.

"Головырцева признать виновным и приговорить к 19,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мотовилова признать виновным и приговорить к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья Наталья Кузнецова.

Подсудимые частично признали свою вину.

Взрыв в городе, при котором пострадала случайная прохожая, следователи квалифицировали как посягательство на жизнь сотрудников полиции. По версии следствия, Мотовилов и Головырцев установили у поста ГИБДД на пересечении Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта самодельную бомбу. Злоумышленники намеревались убить полицейских, но в результате взрыва тяжелые травмы получила пожилая женщина. Уголовное дело возбудили по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным следователей, за полгода до взрыва на Кантемировской на набережной реки Малая Невка фигуранты оставили взрывное устройство в пакете из-под сока для покушения на полицейских, но тогда самодельная бомба не сработала.

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