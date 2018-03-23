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В Саратове арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции

Происшествия
23 марта, 13:33 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 23, марта. /ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело

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САРАТОВ, 23 марта. /ТАСС/. Волжский районный суд избрал меру пресечения для саратовца, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции и Росгвардии в ходе операции задержания. Стражи правопорядка получили ранения и находятся под наблюдение врачей, злоумышленника арестовали на два месяца, об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель суда.

"Суд выбрал меру пресечения для злоумышленника, подозреваемого по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство" и статье 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия". Он арестован на два месяца, до 21 мая включительно", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в эти минуты суд продолжает рассматривать ходатайство следователей о заключении под стражу еще троих фигурантов этого дела.

Ранее сообщалось, что вечером 21 марта в районе села Красный Яр сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали  подозреваемых в особо тяжком преступлении. При задержании сотруднику полиции 1989 года рождения нанесли ранения различной степени тяжести, его госпитализировали. Силовую поддержку сотрудниками полиции оказывали сотрудники Росгвардии, один из которых также получил ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

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