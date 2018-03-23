Первого замминистра экономразвития Ставрополья обвинили в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении первого замминистра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпы. Об этом сообщает СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпы, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями", - отмечается в Telegram-канале Следственного комитета.

По версии следствия, чиновница от имени министерства заключила госконтракт на создание медиа-контента и брендированной площадки на домене Рунета и канала на YouTube для продвижения продукции и производителей Ставропольского края. Впоследствии подозреваемая хотела скрыть некачественное исполнение работ и без проведения экспертизы подписала акт сдачи-приемки услуг на 9,9 млн рублей.

"При этом рыночная стоимость фактически проведенной работы составила 950 тыс. рублей", - добавили в СК.

Уголовное дело возбудили по материалам управлений ФСБ и МВД России по Ставропольскому краю, уточнили в ведомстве.