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СК начал проверку после ДТП с автобусом в Псковской области

Происшествия
23 марта, 15:33 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 23, марта. /ТАСС

Два человека находятся в реанимации

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ПСКОВ, 23 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Псковской области начало проверку после ДТП с экскурсионным автобусом Минск - Санкт-Петербург. Об этом сообщил ТАСС представитель ведомства Антон Доброхотов.

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ДТП произошло утром в пятницу на трассе Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненского районе Псковской области. По данным регионального управления МВД, водитель "ВАЗ-2107" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который перевозил жителей Белоруссии на экскурсию из Минска в Санкт-Петербург. Всего в автобусе находились 50 человек, все они граждане Белоруссии. В больницу доставили 23 человека, в том числе десять детей. Два человека - в реанимации.

"Проводится проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в связи с ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние", - сказал он.

ГУ МВД по региону также проводит проверку. По данным полиции, водитель автобуса в ДТП не пострадал, на момент аварии он был трезв. Водитель ВАЗ находится в больнице, у него взяли кровь для анализа.

Как сообщалось, для пассажиров Mercedes, которые не пострадали в аварии, региональное предприятие "Псковпассажиравтотранс" выделило автобус, 17 человек отправились на нем в Санкт-Петербург. Еще десять человек решили продолжить путь самостоятельно.

Посольство Белоруссии в Москве следит за ситуацией по ДТП и находится в контакте с представителями местных властей и экстренных служб, сообщили ТАСС в пресс-службе дипломатического представительства.

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