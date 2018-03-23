Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Машина скорой помощи сбила несколько человек на пешеходном переходе в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На пересечении 6-й Радиальной и Липецкой улиц автомобиль скорой помощи сбил пешеходов на регулируемом пешеходном переходе. Один из пострадавших госпитализирован, еще одному помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Источник отметил, что машина скорой помощи ехала на большой скорости с включенными проблесковыми маячками. Был ли включен звук сирены, собеседник не уточнил.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.