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СК завершил расследование дела о превышении полномочий экс-полицейским в Беслане

Происшествия
23 марта, 16:49 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, марта. /ТАСС

Дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем направят в суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ завершили расследование дела бывшего полицейского, обвиняемого в превышении полномочий, а именно - стрельбе в сторону сотрудника аэропорта Владикавказ в Беслане. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, в апреле 2017 года подозреваемый, который в тот момент находился при исполнении должностных обязанностей, на перроне поссорился с сотрудником аэропорта. Полицейский несколько раз ударил оппонента рукой, затем по меньшей мере пять раз выстрелил в его сторону из пистолета, после чего скрылся.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего бывшего инспектора отделения по досмотру ЛОП в аэропорту Владикавказ Владикавказского ЛО МВД России на транспорте. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и его последующего направления в суд", - говорится в сообщении.

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