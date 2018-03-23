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Суд арестовал пятого фигуранта дела о получении взятки от мигрантов офицерами ФСБ и МВД

Происшествия
23 марта, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Сумма взятки оценивается в 7,5 млн рублей

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) в пятницу санкционировал арест пятого фигуранта дела о получении взятки в 7,5 млн рублей сотрудниками ФСБ и МВД за оформление документов для постановки на учет трудовых мигрантов, предполагаемого взяткодателя Анара Сеидова. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Сеидову меру пресечения в виде содержания под стражу на срок по 19 мая", - сказала представитель суда.

МГВС в среду арестовал по этому делу сотрудника управления "М" ФСБ России капитана Владимира Безрукова, сотрудника оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России капитана Николая Комарова и заместителя начальника отдела по вопросам миграции УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве подполковника Юрия Васильева. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), им грозит до 15 лет колонии.

Военный суд арестовал также уроженца Киргизии, гражданина РФ Алмаза Караева, ему, также как и Сеидову, инкриминируется ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Мера пресечения была им избрана на два месяца.

Согласно материалам дела, Сеидов дал показания на всех фигурантов дела, согласившись на сотрудничество со следствием. Комаров и Безруков в суде заявили, что отрицают вину. Васильев же заявил, что готов сотрудничать со следствием и оказывать ему всю необходимую поддержку. Следствие не исключает расширение обвинений фигурантам.

По материалам дела, Безруков, Комаров и Васильев сформировали группу для получения взятки в особо крупном размере от Сеидова и Караева за постановку на учет трудовых мигрантов. По версии следствия, Комаров взял на себя обязательство по непосредственному получению денег от взяткодателей, Безруков за счет авторитета занимаемой должности и иных возможностей сотрудника ФСБ должен был осуществлять общее покровительство и попустительство по службе, гарантируя безопасность организованной группы, Васильев организовал оформление иностранных граждан на миграционный учет. Как утверждает следствие, с декабря 2017 года фигуранты дела получили от Сеидова и Караева взятку в особо крупном размере в сумме более 7,5 млн рублей.

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