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Пропавшего неделю назад под Волгоградом подростка нашли мертвым

Происшествия
23 марта, 16:21 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 23, марта. /ТАСС

Школьник исчез после празднования своего 15-летия в одном из торговых центров города Волжский

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ВОЛГОГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Тело подростка, пропавшего неделю назад под Волгоградом, в поисках которого ежедневно участвовали около 300 человек, обнаружили в пригороде города Волжский. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"Сегодня тело 15-летнего школьника, пропавшего неделю назад, обнаружено на пустыре - на границе города Волжского и Среднеахтубинского района Волгоградской области. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С привлечением судебно-медицинского эксперта следователям предстоит установить причину и давность наступления смерти несовершеннолетнего",- сказали в пресс-службе.

Следователи отметили, что мальчик пропал 16 марта после празднования своего 15-летия, которое он отмечал с приятелями в одном из торговых центров Волжского. Все эти дни шли поисковые мероприятия, участие в которых принимали сотрудники полиции, следователи, военнослужащие Росгвардии и волонтеры - ежедневно более 300 человек.

Как сообщалось ранее, 16 марта после празднования дня рождения в одном из торговых центров Волжского школьник вместе с друзьями вышел на улицу ждать такси. В какой-то момент подросток попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном и отошел, по словам товарища, на минутку, но больше не вернулся.

После исчезновения школьника следователи возбудили уголовное дело по статье по ст.105 УК РФ ("Убийство").

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